Venus Williams était en live sur sa chaîne Youtube, où elle répondait aux questions des fans. L’Américaine s’est exprimée sur le retour du circuit en août prochain : « Ma plus grande crainte est que le circuit revienne et soit rapidement annulé complètement. Qu’un jour, vous vous réveillez le matin et vous dites que le tournoi a été suspendu. Imaginez que j’atteigne la finale de l’US Open et que le lendemain on vous appelle pour vous dire que le tournoi a été suspendu et qu’il y aura deux vainqueurs dans cette édition. Comment cela sera-t-il possible ? Il doit y avoir un champion et j’aimerais pouvoir l’obtenir sur le terrain. Nous, les joueurs de tennis, devons être préparés au cas où une telle situation se produirait un jour. »

Mais Venus a tout de même hâte de retourner sur les terrains et de retrouver la compétition : « Jouer avec un public en ce moment est très dangereux. Je comprends qu’il y a des joueurs qui n’aiment pas jouer sans public, mais le tennis est comme toute entreprise ou tout emploi. Je préfère jouer un tournoi sans public plutôt que de m’asseoir à la maison sur un canapé très ennuyeux. J’ai hâte de rejouer les matchs officiels sur le circuit et cela ne me dérange pas du tout de jouer les matchs à huis clos. »

Elle a également fait part de son souhait de se réunir en double avec sa petite sœur Serena : « J’aimerais pouvoir le refaire avec ma soeur Serena. Nous avons tous les deux fait des choses incroyables sur un terrain de double en jouant ensemble. Ces derniers mois, je me suis rendu compte que jouer en double me manque beaucoup et j’aimerais vraiment le faire avec ma soeur Serena. »