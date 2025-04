Si elle n’a joué que 16 matchs offi­ciels depuis août 2021 (trois victoires) dont seule­ment deux en 2024, Venus Williams n’a toujours pas annoncé la fin de sa carrière.

Et pour­tant, l’Américaine de 44 ans n’a désor­mais plus de clas­se­ment pour la première fois depuis… août 1995, soit 30 ans en arrière !

N’ayant plus joué depuis le tournoi de Miami en mars 2024, l’ex‐numéro 1 mondiale a perdu l’in­té­gra­lité de ses points.

Venus Williams, unranked for the first time since 1995 🕳️



At 44, the former world No.1, who hasn’t played a WTA match since Miami Open 2024, has dropped out of the WTA rankings for the first time since August 20, 1995.



Retirement is still not planned for Venus. pic.twitter.com/lhAFWIl4tI