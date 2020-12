Dernièrement, Venus Williams a fait le bilan de sa saison 2020. Inutile de préciser qu’elle a été marqué notamment par les stades vides. Elle espère comme nous tous que 2021 soit l’année du renouveau : « J »attends avec impatience les plaisirs simples de la vie qui sont actuellement absents, comme pouvoir faire un câlin à quelqu’un ou même être à un bar à boire des verres avec des amis. Je n’ai jamais pensé que ça me manquerait autant. De plus, l’écho des stades vides sonnait plus fort à chaque fois que j’entrais sur le court, le silence était vraiment trop dur à supporter. Pour le moment, je ne peux pas gérer le fait de combattre sans les fans, cela est impossible pour moi »