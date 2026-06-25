Pour le magazine de l’Equipe, Venus Williams a accepté de se livrer tôt dans la saison mais cet entretien a été gardé au chaud pour sortir ce samedi. Toujours le circuit en double mais aussi en simple, Venus va vivre une quinzaine mouvementée à Londres avec le retour de sa soeur. Lors de cet interviw cette actualité n’était pas vraiment à l’odre du jour. L’occasion donc pour Venus d’expliquer à sa manière pourquui elle continuait à jouer et à prendre du plaisir.
« Le tennis est amusant quand on gagne. Mais on peut aussi jouer un très bon match et perdre. C’est vraiment comme des montagnes russes. Une grande partie du plaisir vient quand on apprécie ces montagnes russes, puisque je ne serai jamais parfaite. Si vous appréciez cette facette‐là, vous profitez de l’ensemble de l’expérience »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 09:37