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Venus Williams : « Le tennis est amusant quand on gagne. Mais on peut aussi jouer un très bon match et perdre. C’est vrai­ment comme des montagnes russes »

Par
Laurent Trupiano
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Pour le maga­zine de l’Equipe, Venus Williams a accepté de se livrer tôt dans la saison mais cet entre­tien a été gardé au chaud pour sortir ce samedi. Toujours le circuit en double mais aussi en simple, Venus va vivre une quin­zaine mouve­mentée à Londres avec le retour de sa soeur. Lors de cet interviw cette actua­lité n’était pas vrai­ment à l’odre du jour. L’occasion donc pour Venus d’ex­pli­quer à sa manière pour­quui elle conti­nuait à jouer et à prendre du plaisir.

« Le tennis est amusant quand on gagne. Mais on peut aussi jouer un très bon match et perdre. C’est vrai­ment comme des montagnes russes. Une grande partie du plaisir vient quand on apprécie ces montagnes russes, puisque je ne serai jamais parfaite. Si vous appré­ciez cette facette‐là, vous profitez de l’en­semble de l’expérience »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 09:37

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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