A 42 ans, Venus Williams s’ac­croche. Sur sa chaîne Youtube, elle a raconté son début de saison très mouve­menté. Début janvier à Auckland, elle a atterri sans ses raquettes, qu’elle a fina­le­ment récu­pé­rées juste avant le début du tournoi. Elle a fina­le­ment remporté son premier match avant de vivre un 2e tour très parti­cu­lier face à la Chinoise Lin Zhu.

« Mon deuxième match a commencé sur le court central, mais nous avons ensuite dû nous déplacer sur un court couvert en raison de la pluie. Nous étions conti­nuel­le­ment en train de passer d’un côté à l’autre, tota­le­ment dépen­dants de la pluie qui tombait ou s’ar­rê­tait. Je ne savais plus où donner de la tête. Le match avait commencé à 12h30 et à 17h00, il n’était toujours pas terminé. C’était des heures et des heures d’at­tente pour un résultat quelque peu contro­versé. Il y a une règle dans le monde du tennis qui dit que vous devez terminer un match sur le même court que celui où vous l’avez commencé. Vous ne pouvez pas changer de terrain à cause de la météo. Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça dans ma vie. Comme vous pouvez l’ima­giner, un court exté­rieur n’a rien à voir avec un court inté­rieur. Après avoir perdu le deuxième set, j’avais quelques options, mais une bles­sure à la jambe m’a gênée. Finalement, après près de huit heures, j’ai quitté le court vaincue. C’était l’une des situa­tions les plus folles que j’ai vécues dans ma très longue carrière. J’ai quitté le court très triste », a confié l’Américaine.