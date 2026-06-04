Alors que la nouvelle de l’an­nonce du grand retour de Serena Williams sur les courts, près de quatre ans après son dernier match, fait beau­coup parler dans le monde du tennis, la grande soeur de l’in­té­ressée, Venus toujours en acti­vité et de passe sur le plateau de TNT Sports, a commenté cette décision.

Et avec une belle pointe d’hu­mour, la septuple lauréate en Grand Chelem en simple ne s’est pas montrée très inquiète pour sa fran­gine, qui jouera en double aux côtés de Victoria Mboko dès la semaine prochaine sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).

Venus on the #Serena come­back



« I never see her on the court that often so I don’t know when she’s been prac­ti­cing honestly.… but what I will tell you is she can not hit for 4 months and she’ll come out and grab a racket in running shoes and just hit the ton out of the ball… https://t.co/oybTbMg1Cq — Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) June 2, 2026

« Je ne la vois pas souvent sur le court, donc honnê­te­ment, je ne sais pas quand elle s’en­traîne… mais ce que je peux vous dire, c’est qu’elle peut ne pas toucher une balle pendant quatre mois, puis revenir, prendre une raquette et frapper la balle avec une puis­sance incroyable sans s’être entraînée. C’est incroyable. La qualité de son jeu est indé­niable. Je pense qu’elle a un certain talent naturel. Elle a un très bon palmarès. Elle sait ce qu’elle fait. Elle est très tenace. Je ne m’inquiète donc pas de la façon dont elle va jouer, même si je ne l’ai pas vrai­ment vue jouer (rires). »