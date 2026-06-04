Alors que la nouvelle de l’annonce du grand retour de Serena Williams sur les courts, près de quatre ans après son dernier match, fait beaucoup parler dans le monde du tennis, la grande soeur de l’intéressée, Venus toujours en activité et de passe sur le plateau de TNT Sports, a commenté cette décision.
Et avec une belle pointe d’humour, la septuple lauréate en Grand Chelem en simple ne s’est pas montrée très inquiète pour sa frangine, qui jouera en double aux côtés de Victoria Mboko dès la semaine prochaine sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).
Venus on the #Serena comeback— Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) June 2, 2026
« I never see her on the court that often so I don’t know when she’s been practicing honestly.… but what I will tell you is she can not hit for 4 months and she’ll come out and grab a racket in running shoes and just hit the ton out of the ball… https://t.co/oybTbMg1Cq
« Je ne la vois pas souvent sur le court, donc honnêtement, je ne sais pas quand elle s’entraîne… mais ce que je peux vous dire, c’est qu’elle peut ne pas toucher une balle pendant quatre mois, puis revenir, prendre une raquette et frapper la balle avec une puissance incroyable sans s’être entraînée. C’est incroyable. La qualité de son jeu est indéniable. Je pense qu’elle a un certain talent naturel. Elle a un très bon palmarès. Elle sait ce qu’elle fait. Elle est très tenace. Je ne m’inquiète donc pas de la façon dont elle va jouer, même si je ne l’ai pas vraiment vue jouer (rires). »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 15:39