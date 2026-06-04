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Venus Williams sur le grand retour de sa soeur, Serena : « Je ne la vois pas souvent sur le court, donc je ne sais pas quand elle s’en­traîne. Mais ce que je peux vous dire… »

Par
Thomas S
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Alors que la nouvelle de l’an­nonce du grand retour de Serena Williams sur les courts, près de quatre ans après son dernier match, fait beau­coup parler dans le monde du tennis, la grande soeur de l’in­té­ressée, Venus toujours en acti­vité et de passe sur le plateau de TNT Sports, a commenté cette décision.

Et avec une belle pointe d’hu­mour, la septuple lauréate en Grand Chelem en simple ne s’est pas montrée très inquiète pour sa fran­gine, qui jouera en double aux côtés de Victoria Mboko dès la semaine prochaine sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin). 

« Je ne la vois pas souvent sur le court, donc honnê­te­ment, je ne sais pas quand elle s’en­traîne… mais ce que je peux vous dire, c’est qu’elle peut ne pas toucher une balle pendant quatre mois, puis revenir, prendre une raquette et frapper la balle avec une puis­sance incroyable sans s’être entraînée. C’est incroyable. La qualité de son jeu est indé­niable. Je pense qu’elle a un certain talent naturel. Elle a un très bon palmarès. Elle sait ce qu’elle fait. Elle est très tenace. Je ne m’inquiète donc pas de la façon dont elle va jouer, même si je ne l’ai pas vrai­ment vue jouer (rires). »

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 15:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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