À 45 ans, Venus Williams commence une nouvelle saison sur le circuit.
Et à deux semaines du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), l’Américaine s’est inscrite au tournoi d’Auckland en Nouvelle‐Zélande, en simple mais également en double aux côtés d’Elina Svitolina‐Monfils.
« Nous avons toujours été adversaires, mais nous faisons enfin partie de la même équipe. J’espère que Serena ne sera pas jalouse », a ironisé la septuple lauréate en Grand Chelem, qui a connu de très nombreux succès en double avec sa soeur.
Venus Williams & Elina Svitolina on playing doubles together in Auckland— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 4, 2026
Venus : “We’ve always been opponents but finally we’re on the same team. I hope Serena won’t be jealous.” 😭
(via @ASB_Classic) pic.twitter.com/kw7lc7wnHo
Un très beau duo !
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 09:22