À 45 ans, Venus Williams commence une nouvelle saison sur le circuit.

Et à deux semaines du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), l’Américaine s’est inscrite au tournoi d’Auckland en Nouvelle‐Zélande, en simple mais égale­ment en double aux côtés d’Elina Svitolina‐Monfils.

« Nous avons toujours été adver­saires, mais nous faisons enfin partie de la même équipe. J’espère que Serena ne sera pas jalouse », a ironisé la septuple lauréate en Grand Chelem, qui a connu de très nombreux succès en double avec sa soeur.

Venus Williams & Elina Svitolina on playing doubles toge­ther in Auckland



Venus : “We’ve always been oppo­nents but finally we’re on the same team. I hope Serena won’t be jealous.” 😭



(via @ASB_Classic) pic.twitter.com/kw7lc7wnHo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 4, 2026

Un très beau duo !