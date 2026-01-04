AccueilWTAVenus Williams, sur Svitolina-Monfils : "J'espère que Serena ne sera pas jalouse"
Venus Williams, sur Svitolina‐Monfils : « J'espère que Serena ne sera pas jalouse »

Baptiste Mulatier

À 45 ans, Venus Williams commence une nouvelle saison sur le circuit. 

Et à deux semaines du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), l’Américaine s’est inscrite au tournoi d’Auckland en Nouvelle‐Zélande, en simple mais égale­ment en double aux côtés d’Elina Svitolina‐Monfils. 

« Nous avons toujours été adver­saires, mais nous faisons enfin partie de la même équipe. J’espère que Serena ne sera pas jalouse », a ironisé la septuple lauréate en Grand Chelem, qui a connu de très nombreux succès en double avec sa soeur. 

Un très beau duo !

Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 09:22

