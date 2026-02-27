Alors que Serena Williams semble se rapprocher d’un incroyable retour sur le circuit, à 44 ans, sa soeur, Venus, n’a elle toujours pas dit son dernier mot, à bientôt 46 ans (elle les aura en juin prochain).
Venus s’est d’ailleurs exprimée à Austin, où elle s’est inclinée dès le premier tour face à Alja Tomljanovic (6−4, 6–1), sur un possible « come‐back » de Serena. Et dans des propos relayés par Sports Illustrated, elle a fait mine de ne rien savoir.
« Oh, ce serait génial, non ? Je ne la vois jamais s’entraîner ! Je ne sais donc pas où elle le fait. Je pense que pour revenir, il faut se mettre au travail, donc nous verrons si elle est capable de s’investir. Jouer pour faire de l’exercice, c’est bien aussi, vous savez ? Cela demande beaucoup d’heures, donc nous verrons ce qui se passera. »
Le suspens reste entier.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 16:57