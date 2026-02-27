Accueil WTA

Venus Williams sur un possible retour de sa soeur, Serena : « Je ne la vois jamais s’en­traîner donc je ne sais pas où elle le fait »

Baptiste Mulatier
Alors que Serena Williams semble se rappro­cher d’un incroyable retour sur le circuit, à 44 ans, sa soeur, Venus, n’a elle toujours pas dit son dernier mot, à bientôt 46 ans (elle les aura en juin prochain). 

Venus s’est d’ailleurs exprimée à Austin, où elle s’est inclinée dès le premier tour face à Alja Tomljanovic (6−4, 6–1), sur un possible « come‐back » de Serena. Et dans des propos relayés par Sports Illustrated, elle a fait mine de ne rien savoir. 

« Oh, ce serait génial, non ? Je ne la vois jamais s’en­traîner ! Je ne sais donc pas où elle le fait. Je pense que pour revenir, il faut se mettre au travail, donc nous verrons si elle est capable de s’in­vestir. Jouer pour faire de l’exer­cice, c’est bien aussi, vous savez ? Cela demande beau­coup d’heures, donc nous verrons ce qui se passera. »

Le suspens reste entier. 

Publié le vendredi 27 février 2026 à 16:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

