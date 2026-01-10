Alors que plusieurs joueuses russes ont décidé de changer de natio­na­lité pendant l’in­ter­saison, dont l’ac­tuelle 167e mondiale, Polina Kudermetova, soeur de Veronika (30e), cette dernière a été inter­rogé à ce sujet lors d’une inter­view pour le site, Tatar.

Et visi­ble­ment, elle n’était au courant de rien.

« Franchement, c’est un sujet sensible pour moi. Je n’ap­prouve pas sa déci­sion ; elle n’a consulté personne, c’était un choix personnel. Je pense que sa moti­va­tion pour changer de natio­na­lité spor­tive est à la fois écono­mique et liée à son désir de se quali­fier pour les Jeux olym­piques. En tant qu’ath­lète russe, il lui était diffi­cile d’at­teindre un clas­se­ment élevé. Mais en tant que membre de l’équipe d’Ouzbékistan, elle pour­rait atteindre la troi­sième, voire la deuxième place du classement. »