Veronika Kudermetova, sur le chan­ge­ment de natio­na­lité de sa soeur, Polina : « C’est un sujet sensible pour moi. Je n’ap­prouve pas sa déci­sion ; elle n’a consulté personne, c’était un choix personnel »

Alors que plusieurs joueuses russes ont décidé de changer de natio­na­lité pendant l’in­ter­saison, dont l’ac­tuelle 167e mondiale, Polina Kudermetova, soeur de Veronika (30e), cette dernière a été inter­rogé à ce sujet lors d’une inter­view pour le site, Tatar.

Et visi­ble­ment, elle n’était au courant de rien. 

« Franchement, c’est un sujet sensible pour moi. Je n’ap­prouve pas sa déci­sion ; elle n’a consulté personne, c’était un choix personnel. Je pense que sa moti­va­tion pour changer de natio­na­lité spor­tive est à la fois écono­mique et liée à son désir de se quali­fier pour les Jeux olym­piques. En tant qu’ath­lète russe, il lui était diffi­cile d’at­teindre un clas­se­ment élevé. Mais en tant que membre de l’équipe d’Ouzbékistan, elle pour­rait atteindre la troi­sième, voire la deuxième place du classement. »

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 13:53

