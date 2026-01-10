Alors que plusieurs joueuses russes ont décidé de changer de nationalité pendant l’intersaison, dont l’actuelle 167e mondiale, Polina Kudermetova, soeur de Veronika (30e), cette dernière a été interrogé à ce sujet lors d’une interview pour le site, Tatar.
Et visiblement, elle n’était au courant de rien.
« Franchement, c’est un sujet sensible pour moi. Je n’approuve pas sa décision ; elle n’a consulté personne, c’était un choix personnel. Je pense que sa motivation pour changer de nationalité sportive est à la fois économique et liée à son désir de se qualifier pour les Jeux olympiques. En tant qu’athlète russe, il lui était difficile d’atteindre un classement élevé. Mais en tant que membre de l’équipe d’Ouzbékistan, elle pourrait atteindre la troisième, voire la deuxième place du classement. »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 13:53