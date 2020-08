Ce mardi, Victoria Azarenka entre en lice au tournoi de Lexington, face à Venus Williams. Un retour à la compétition qui va faire du bien à la Biélorusse : « La compétition me manque. Je ne sais pas si j’ai une nouvelle appréciation du tennis. J’ai l’impression que mon amour pour le tennis n’a jamais vraiment disparu. La motivation est quelque chose qui peut monter et descendre, et cela a beaucoup baissé. »

Elle va rentrer sur le court avec un état d’esprit positif : « Je veux juste faire de mon mieux. Je ne veux pas du tout avoir d’attentes. Chaque fois que je vais sur le terrain, je veux gagner, je donne mon cent pour cent. Mais, pour le moment, je veux me concentrer sur les choses qui ont fonctionné pour moi ces derniers mois environ et sur cette joie que j’ai sur le terrain. »