Finaliste de l’US Open 2015, Roberta Vinci est désormais retraitée des courts depuis deux ans. Dans un entretien pour Ubitennis, l’Italienne explique qu’elle n’a pas oublié la petite balle jaune : « J’essaie de rester en forme, car après tant d’années où le corps a été habitué à des rythmes intenses, si on arrête, c’est la fin (…) Le tennis a été toute ma vie et continue de l’être. Je suis les tournois, mais la compétition ne me manque pas. Je crois que j’ai atteint mon maximum, je suis en paix avec moi-même. »

La Transalpine ne cache pas son envie d’entraîner sur le circuit dans un futur proche : « J’aimerais bien entraîner, parce que comme je l’ai dit, le tennis, c’est ma vie et j’aimerais transmettre toute mon expérience. » Et l’ancienne septième mondiale a déjà une idée de la joueuse qu’elle rêve de coacher : « Garbine Muguruza, elle a une très gros potentiel. »