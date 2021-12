Après son incroyable titre décroché à l’US Open en septembre tout en étant issue des quali­fi­ca­tions, Emma Raducanu a litté­ra­le­ment changé de vie. Invitée par quasi­ment toutes les marques et tous les festivals/évènements outre‐Manche, la jeune britan­nique a égale­ment signé un paquet de contrats de spon­so­ring avec des sociétés pres­ti­gieuses comme Dior ou Evian.

Ancienne 2e joueuse mondiale et lauréate de sept Majeurs dont trois en simple, Virginia Wade a tenu à mettre en garde sa compa­triote. « Il y a énor­mé­ment de très bonnes joueuses et elle a main­te­nant une cible sur elle. Elles veulent toutes déses­pé­ré­ment la battre. Il ne faut pas s’at­tendre à quelque chose de spec­ta­cu­laire au cours des prochaines années. Il faut lui laisser quelques bonnes années d’ap­pren­tis­sage. Obtenir tous ces contrats de spon­so­ring peut faire tourner la tête de ces jeunes joueuses. Tu dois te rappeler que tu as obtenu ces contrats parce que tu es un bonne joueuse de tennis, et pas pour une autre raison. Il faut donc conti­nuer à être un bonne joueuse de tennis. »