On peut s’étonner que la WTA n’ait pas suivi l’ATP en imposant une pause de 6 semaines. En fait comme nous l’a expliqué Denis Naegelen, le directeur des Internationaux de Strasbourg, l’économie des tournois féminins ne suit pas les mêmes règles que celles du circuit masculin. « Je comprends parfaitement l’attitude de la WTA, et il se pourrait que certains tournois puissent vouloir jouer à huis clos car économiquement cela leur permettrait de s’en sortir, les équilibres sont différents, les droits tv peuvent par exemple représenter une grosse recette et donc permettre que l’évènement puisse se jouer. Chaque organisateur fera donc un choix en adéquation aussi avec ce qui est préconisé par les autorités locales concernant le coronavirus »