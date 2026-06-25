Il fallait s’y attendre la joueuse n’a pas tardé de réagir en donnant un long entre­tien au média tchèque iSport. L’ensemble de ses argu­ments ont été résumés dans un tweet par nos confrères d’Univers Tennis

🚨 VONDROUSOVA 🇨🇿 LIVRE SA VERSION COMPLÈTE DES FAITS APRÈS SA LOURDE SUSPENSION



Deux jours après sa suspen­sion de quatre ans, Markéta Vondrousova a accordé une longue inter­view au média tchèque iSport. L’ancienne cham­pionne de Wimbledon y affirme que le public ne connaît «… pic.twitter.com/9s0L2WSbtf — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 24, 2026

La défense de Vondrousova est basée sur des problèmes admi­nis­tra­tifs et sur le fait que selon elle la personne chargée du contrôle n’était pas compétente.

« Ils nous font signer des docu­ments qui ne sont même pas à jour. Il était écrit noir sur blanc que la sanc­tion maxi­male était de deux ans. Elle m’a dit : « Signez ce papier et je partirai. » Dans cet état de panique, c’était le seul moyen que je voyais pour qu’elle s’en aille. »