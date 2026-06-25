Il fallait s’y attendre la joueuse n’a pas tardé de réagir en donnant un long entretien au média tchèque iSport. L’ensemble de ses arguments ont été résumés dans un tweet par nos confrères d’Univers Tennis
🚨 VONDROUSOVA 🇨🇿 LIVRE SA VERSION COMPLÈTE DES FAITS APRÈS SA LOURDE SUSPENSION— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 24, 2026
Deux jours après sa suspension de quatre ans, Markéta Vondrousova a accordé une longue interview au média tchèque iSport. L’ancienne championne de Wimbledon y affirme que le public ne connaît «… pic.twitter.com/9s0L2WSbtf
La défense de Vondrousova est basée sur des problèmes administratifs et sur le fait que selon elle la personne chargée du contrôle n’était pas compétente.
« Ils nous font signer des documents qui ne sont même pas à jour. Il était écrit noir sur blanc que la sanction maximale était de deux ans. Elle m’a dit : « Signez ce papier et je partirai. » Dans cet état de panique, c’était le seul moyen que je voyais pour qu’elle s’en aille. »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 09:23