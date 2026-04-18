On va encore devoir « comprendre » une drôle d’affaire de dopage.
On a appris que la championne de Wimbledon en 2023 risque une très grosse suspension pour avoir refuser de se présenter à un contrôle anti‐dopage.
Former Wimbledon champion Markéta Vondroušová charged with refusing doping test after ‘acute stress reaction’ and could face four‐year ban.— Charlie Eccleshare (@CDEccleshare) April 17, 2026
Her lawyer tells us that “we are certain that once the full context is understood, her name will be cleared.”https://t.co/7Jl9eQXY5r
Potentiellement suivant les textes de loi, elle peut être éloignée des courts pendant 4 ans, une éternité donc.
Pour évoquer cette situation, son avocat parle d’une crise d’angoisse aïgue de la part de sa cliente. Comme d’habitude dans ce type d’affaire, le professionnel de la loi évite de polémiquer et aborde. la situation avec calme : « Nous sommes certains qu’une fois le contexte complet compris, son nom sera blanchi »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 11:11