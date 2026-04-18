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Vondrousouva, l’af­faire de dopage qui risque de faire beau­coup de bruit !

Par
Jean Muller
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On va encore devoir « comprendre » une drôle d’af­faire de dopage.

On a appris que la cham­pionne de Wimbledon en 2023 risque une très grosse suspen­sion pour avoir refuser de se présenter à un contrôle anti‐dopage. 

Potentiellement suivant les textes de loi, elle peut être éloi­gnée des courts pendant 4 ans, une éter­nité donc. 

Pour évoquer cette situa­tion, son avocat parle d’une crise d’an­goisse aïgue de la part de sa cliente. Comme d’ha­bi­tude dans ce type d’af­faire, le profes­sionnel de la loi évite de polé­mi­quer et aborde. la situa­tion avec calme : « Nous sommes certains qu’une fois le contexte complet compris, son nom sera blanchi »

Publié le samedi 18 avril 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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