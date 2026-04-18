On va encore devoir « comprendre » une drôle d’af­faire de dopage.



On a appris que la cham­pionne de Wimbledon en 2023 risque une très grosse suspen­sion pour avoir refuser de se présenter à un contrôle anti‐dopage.

Former Wimbledon cham­pion Markéta Vondroušová charged with refu­sing doping test after ‘acute stress reac­tion’ and could face four‐year ban.



Her lawyer tells us that “we are certain that once the full context is unders­tood, her name will be cleared.”https://t.co/7Jl9eQXY5r — Charlie Eccleshare (@CDEccleshare) April 17, 2026

Potentiellement suivant les textes de loi, elle peut être éloi­gnée des courts pendant 4 ans, une éter­nité donc.

Pour évoquer cette situa­tion, son avocat parle d’une crise d’an­goisse aïgue de la part de sa cliente. Comme d’ha­bi­tude dans ce type d’af­faire, le profes­sionnel de la loi évite de polé­mi­quer et aborde. la situa­tion avec calme : « Nous sommes certains qu’une fois le contexte complet compris, son nom sera blanchi »