De retour dans son pays, la République Tchèque, après son tout premier titre du Grand Chelem remporté à Wimbledon, Marketa Vondrousova a reconnu lors d’une confé­rence de presse orga­nisée à Prague que le cirque média­tique n’était pas vrai­ment son fort et qu’elle allait faire en sorte de l’éviter au maximum.

« Je vais devoir reprendre l’entraînement, mais je vais essayer de fuir la média­ti­sa­tion autant que possible. J’essaierai juste de m’en tenir à mon cercle de proches et de ne pas me disperser. Les derniers jours ont été assez diffi­ciles, c’était un vrai tour de manège. Concernant la moti­va­tion de mes futurs adver­saires, je pense que c’est un bon problème. Tout le monde va essayer de montrer le meilleur de soi‐même contre moi. J’ai gagné un titre du Grand Chelem, mais je dois en tenir compte et apprendre à vivre avec. »