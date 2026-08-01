Marketa Vondroušová a écopé d’une très lourde suspen­sion de quatre ans après avoir, à plusieurs reprises, refusé de se soumettre à des contrôles anti­do­page et manqué à ses obli­ga­tions de localisation.

À la suite de cette sanc­tion, l’Agence anti­do­page a dévoilé de nouveaux éléments concer­nant son enquête.

Si cette suspen­sion pouvait paraître parti­cu­liè­re­ment sévère au regard des sanc­tions infli­gées ces dernières années à Simona Halep ou, plus récem­ment, à Jannik Sinner, ces nouvelles révé­la­tions permettent de mieux comprendre la fermeté de la déci­sion. La Tchèque semble en effet dans une situa­tion très compro­mise et les éléments réunis par les enquê­teurs laissent penser qu’elle avait proba­ble­ment des choses à se reprocher.

Comme le rapport nos confrères de Univers Tennis, l’en­quête révèle notam­ment plusieurs échanges WhatsApp parti­cu­liè­re­ment accablants.

🚨 LE JUGEMENT RÉVÈLE LES MESSAGES WHATSAPP ENVOYÉS PAR VONDROUSOVA 🇨🇿 LE SOIR DU CONTRÔLE ANTIDOPAGE. 📲



À 20h05, la Tchèque écrit notam­ment à son compa­gnon Andrew Paulson :



🗣️ « IL Y A UNE CONASSE DU CONTRÔLE ANTIDOPAGE QUI SONNE CHEZ MOI. » 😳



Pour les juges, ces messages… pic.twitter.com/wuGXqDfd6Q — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 1, 2026

Dans l’un d’eux, la joueuse aurait insulté l’agent chargé du contrôle anti­do­page sans même lui ouvrir la porte de son domi­cile, démon­trant ainsi qu’elle était bien présente chez elle au moment où le contrôle devait être effectué.

« Il y a une connasse de l’an­ti­do­page qui sonne chez moi » aurait déclaré la joueuse Tchèque via WhatsApp.