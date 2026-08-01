Marketa Vondroušová a écopé d’une très lourde suspension de quatre ans après avoir, à plusieurs reprises, refusé de se soumettre à des contrôles antidopage et manqué à ses obligations de localisation.
À la suite de cette sanction, l’Agence antidopage a dévoilé de nouveaux éléments concernant son enquête.
Si cette suspension pouvait paraître particulièrement sévère au regard des sanctions infligées ces dernières années à Simona Halep ou, plus récemment, à Jannik Sinner, ces nouvelles révélations permettent de mieux comprendre la fermeté de la décision. La Tchèque semble en effet dans une situation très compromise et les éléments réunis par les enquêteurs laissent penser qu’elle avait probablement des choses à se reprocher.
Comme le rapport nos confrères de Univers Tennis, l’enquête révèle notamment plusieurs échanges WhatsApp particulièrement accablants.
Dans l’un d’eux, la joueuse aurait insulté l’agent chargé du contrôle antidopage sans même lui ouvrir la porte de son domicile, démontrant ainsi qu’elle était bien présente chez elle au moment où le contrôle devait être effectué.
« Il y a une connasse de l’antidopage qui sonne chez moi » aurait déclaré la joueuse Tchèque via WhatsApp.
Publié le samedi 1 août 2026 à 09:35