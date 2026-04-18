On va encore devoir « comprendre » une drôle d’affaire de dopage.
On a en effet appris que la championne de Wimbledon en 2023, Marketa Vondrousova, risque une très grosse suspension pour avoir refusé de se présenter à un contrôle anti‐dopage.
Potentiellement, suivant les textes de loi, elle pourrait être éloignée des courts pendant quatre ans…
Former Wimbledon champion Markéta Vondroušová charged with refusing doping test after ‘acute stress reaction’ and could face four‐year ban.— Charlie Eccleshare (@CDEccleshare) April 17, 2026
Her lawyer tells us that “we are certain that once the full context is understood, her name will be cleared.”https://t.co/7Jl9eQXY5r
Pour évoquer cette situation, son avocat parle d’une crise d’angoisse aigue de la part de sa cliente. Comme d’habitude dans ce type d’affaire, le professionnel de la loi évite de polémiquer et aborde la situation avec calme : « Nous sommes certains qu’une fois le contexte complet compris, son nom sera blanchi. »
Grosse affaire à suivre…
Publié le samedi 18 avril 2026 à 11:11