On va encore devoir « comprendre » une drôle d’af­faire de dopage.



On a en effet appris que la cham­pionne de Wimbledon en 2023, Marketa Vondrousova, risque une très grosse suspen­sion pour avoir refusé de se présenter à un contrôle anti‐dopage.

Potentiellement, suivant les textes de loi, elle pour­rait être éloi­gnée des courts pendant quatre ans…

Former Wimbledon cham­pion Markéta Vondroušová charged with refu­sing doping test after ‘acute stress reac­tion’ and could face four‐year ban.



Her lawyer tells us that “we are certain that once the full context is unders­tood, her name will be cleared.”https://t.co/7Jl9eQXY5r — Charlie Eccleshare (@CDEccleshare) April 17, 2026

Pour évoquer cette situa­tion, son avocat parle d’une crise d’an­goisse aigue de la part de sa cliente. Comme d’ha­bi­tude dans ce type d’af­faire, le profes­sionnel de la loi évite de polé­mi­quer et aborde la situa­tion avec calme : « Nous sommes certains qu’une fois le contexte complet compris, son nom sera blanchi. »

Grosse affaire à suivre…