C’est un tremblement de terre dans le monde du tennis, notamment parce que l’on parle d’une lauréate en Grand Chelem.
Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, a été suspendue 4 ans par un tribunal indépendant pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage en décembre 2025.
Sortie du silence, la joueuse tchèque a reçu de nombreux messages de la part des autres joueuses du circuit, à l’image de Marta Kostyuk, Sorana Cirstea, Paula Badosa, Sloane Stephens, Karolina Muchova, Ons Jabeur ou encore Anett Kontaveit.
Vondrousova getting MASSIVE support from fellow players. pic.twitter.com/MhZZtnzZps— José Morgado (@josemorgado) June 22, 2026
La dureté de la sanction suscite visiblement de la compassion, voire même de l’incompréhension sur le circuit.
Publié le mardi 23 juin 2026 à 10:45