C’est un trem­ble­ment de terre dans le monde du tennis, notam­ment parce que l’on parle d’une lauréate en Grand Chelem.

Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, a été suspendue 4 ans par un tribunal indé­pen­dant pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page en décembre 2025.

Sortie du silence, la joueuse tchèque a reçu de nombreux messages de la part des autres joueuses du circuit, à l’image de Marta Kostyuk, Sorana Cirstea, Paula Badosa, Sloane Stephens, Karolina Muchova, Ons Jabeur ou encore Anett Kontaveit.

Vondrousova getting MASSIVE support from fellow players. pic.twitter.com/MhZZtnzZps — José Morgado (@josemorgado) June 22, 2026

La dureté de la sanc­tion suscite visi­ble­ment de la compas­sion, voire même de l’in­com­pré­hen­sion sur le circuit.