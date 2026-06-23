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Vondrousova suspendue 4 ans, les réac­tions de Jabeur, Kostyuk ou Badosa en disent long

Par
Baptiste Mulatier
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C’est un trem­ble­ment de terre dans le monde du tennis, notam­ment parce que l’on parle d’une lauréate en Grand Chelem. 

Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, a été suspendue 4 ans par un tribunal indé­pen­dant pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page en décembre 2025. 

Sortie du silence, la joueuse tchèque a reçu de nombreux messages de la part des autres joueuses du circuit, à l’image de Marta Kostyuk, Sorana Cirstea, Paula Badosa, Sloane Stephens, Karolina Muchova, Ons Jabeur ou encore Anett Kontaveit. 

La dureté de la sanc­tion suscite visi­ble­ment de la compas­sion, voire même de l’in­com­pré­hen­sion sur le circuit. 

Publié le mardi 23 juin 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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