En voulant rassurer et éteindre le début d’in­cendie provoqué par la dispa­ri­tion de Peng Shuai, les Chinois ont provoqué exac­te­ment l’in­verse. Depuis la lettre publiée par un média affilié à la Chine et soi‐disant écrite par Peng Shuai, la mobi­li­sa­tion autour de sa recherche s’est parti­cu­liè­re­ment accrue.

Si Roger Federer, Rafael Nadal ou encore Andy Murray n’ont toujours pas réagi, ce n’est pas le cas de la majo­rité du circuit masculin et féminin. Ainsi, après Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Gilles Simon ou encore Nicolas Mahut ont affiché le désor­mais célèbre #WhereisPengShuai sur leurs réseaux sociaux. La mobi­li­sa­tion est encore plus forte chez les filles où des joueuses comme Maria Sakkari, Barbora Strycova, Donna Vekic, Kim Clijsters ou encore Amélie Mauresmo sont montées au créneau. Et ce n’est que le début. En tout cas, on l’espère…