Yanina est loin du circuit. Enceinte d’une petite fille depuis 24 semaines, elle apprécie ce moment unique même si, comme elle l’a expliqué dernièrement, elle avait beaucoup d’appréhension : « J’avais peur des changements que mon corps allait subir, mais je les ai acceptés. La perspective de ne pas jouer pendant un certain temps m’a rendu nerveuse, mais je peux profiter du calme tout en me réjouissant des défis à venir. Je pensais que l’entraînement pour repousser mes limites me manquerait, mais pendant cette période, c’est exactement ce que j’ai fait, mais différemment. »