Tenante du titre et éliminée au troi­sième tour de l’Open d’Australie par l’Américaine Amanda Anisimova, Naomi Osaka a perdu gros en chutant à la 84e place mondiale au clas­se­ment WTA. Si cette perte impor­tante de points est aussi liée à ses nombreuses absence du circuit durant les derniers mois à cause d’une sorte de « burn out », Mats Wilander estime qu’on ne reverra peut‐être plus jamais la Japonaise remporter un Majeur.

« Je ne suis pas sûr que nous rever­rons un jour la grande Naomi Osaka qui va gagner des tour­nois du Grand Chelem. Nous réali­sons que cela va être diffi­cile pour elle. Elle va devoir rééva­luer un peu ses objec­tifs et se demander : « Pourquoi suis‐je ici à jouer au tennis ? J’ai besoin d’ap­prendre à faire des volées, j’ai besoin d’ap­prendre à frapper un revers slicé. J’ai besoin d’ap­prendre une nouvelle langue… ». C’est la partie la plus diffi­cile lors­qu’on est une joueuse de tennis profes­sion­nelle. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que la Naomi Osaka d’au­tre­fois ‘revienne’ et elle doit main­te­nant regarder vers l’avant, et ça ne va pas être facile », a déclaré le Suédois sur Eurosport.