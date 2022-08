Wilander : « Serena Williams a amené le tennis dans les salons de personnes qui ne regardaient pas ce sport »

On atten­dait forcé­ment avec impa­tience l’hom­mage qu’al­lait rendre Mats Wilander à Serena Williams. On a pas été déçu. Le Suédois résume en quelques mots l’im­pact que l’Américaine a eu sur la planète tennis.

« Elle a repoussé les limites du sport et amené le tennis dans les salons de personnes qui ne regar­daient norma­le­ment pas ce sport. Le départ de Serena Williams du tennis profes­sionnel sera un jour triste, car elle a tant donné au tennis. Serena a montré qu’elle était l’une des plus grandes spor­tives de tous les temps, mais elle a aussi montré qu’elle était humaine, et c’est là que commence notre passion et notre admi­ra­tion pour Serena Williams ».