Alors que Simona Halep a été suspendue pour une durée de 4 ans suite à son contrôle anti­do­page positif lors de l’US Open 2022, Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, a tenu à prendre la défense de la joueuse roumaine.

« Honnêtement, je suis de tout cœur avec Simona Halep. Je ne prétends pas la connaître mais pour l’avoir inter­viewé à plusieurs reprises, je dirais que sur toutes les joueuses que j’ai rencon­trées, elle est l’une qui ne ferait jamais quelque chose d’in­ten­tionnel. Elle va main­te­nant essayer de laver son nom autant que possible. On ne sait jamais, il est possible de nos jours que par inad­ver­tance, on ingère quelque chose. Mais encore une fois, je ne peux pas imaginer qu’il y ait un athlète dans le monde du tennis profes­sionnel qui ne sache pas ce qui est accep­table de prendre ou quoi que ce soit d’autre. Je pense donc qu’il s’agit d’une erreur totale, je ne peux pas l’ima­giner se doper. Je pense que Simona Halep est une grande athlète. C’est un être humain formidable. »