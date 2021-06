Officiellement retirée de Wimbledon suite à son forfait à Roland‐Garros à cause appa­rem­ment d’une forme de dépres­sion, Naomi Osaka devrait en revanche bien être présente pour les Jeux Olympiques qui se dérou­le­ront dans la capi­tale de son pays, à Tokyo. Interrogé sur ce cas assez contro­versé et fina­le­ment très flou, Mats Wilander suggère qu’une fois ses problèmes résolus, la Japonaise sera très dange­reuse sur le court.

« Ce n’est pas une surprise qu’elle se retire de Wimbledon. Je pense qu’a­près ce qui s’est passé à Paris, Wimbledon s’en rapproche un peu trop. Et je ne sais pas si vous pouvez récu­pérer ou améliorer votre santé mentale en seule­ment trois ou quatre semaines. Donc, je pense qu’elle fait le bon choix. Je suis d’ac­cord que si les Jeux Olympiques sont dans votre pays et que vous êtes la plus grande star de votre pays, vous avez une respon­sa­bi­lité envers les JO et envers votre pays plus que de jouer à Wimbledon. Je pense qu’elle doit réflé­chir aux consé­quences de sa présence sur les réseaux sociaux et je suppose qu’elle apprendra de cette expé­rience plus que nous ne pouvons l’ima­giner. Donc, je m’at­tends à ce qu’elle revienne plus forte que jamais quand elle sera de retour, notam­ment sur les courts en dur. »