Wim Fissette, coach d’Iga Swiatek : « Je n’ai jamais travaillé avec une joueuse pour laquelle il y avait de telles attentes »

Récemment de passage dans le podcast, Break Point, Wim Fissette, dont le CV d’en­traî­neur est assez impres­sion­nant (Clijsters, Halep, Azarenka, Kvitova, Kerber et Osaka pour ne citer qu’elles), est revenu sur sa première saison en tant que coach d’Iga Swiatek. Et à l’écouter, le Belge s’est mis beau­coup de pression. 

« Les attentes étaient énorme. Je n’ai jamais travaillé avec une joueuse pour laquelle les attentes étaient si élevées dans une saison donnée. C’est normal en un sens. Ce n’est jamais facile de dominer sur terre battue et de répéter cela toutes les années. Vous entrez dans une nouvelle saison, la précé­dente elle avait gagné Madrid, Rome et Roland‐Garros. Vous ne pouvez donc pas gagner de points et vous ne pouvez obtenir que des résul­tats simi­laires ou pires que l’année dernière. Il y a beau­coup de bonnes joueuses comme Coco Gauff, qui joue très bien sur cette surface, tout comme Sabalenka. Donc ce n’est pas facile. »

Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 15:16

