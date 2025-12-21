Récemment de passage dans le podcast, Break Point, Wim Fissette, dont le CV d’entraîneur est assez impressionnant (Clijsters, Halep, Azarenka, Kvitova, Kerber et Osaka pour ne citer qu’elles), est revenu sur sa première saison en tant que coach d’Iga Swiatek. Et à l’écouter, le Belge s’est mis beaucoup de pression.
« Les attentes étaient énorme. Je n’ai jamais travaillé avec une joueuse pour laquelle les attentes étaient si élevées dans une saison donnée. C’est normal en un sens. Ce n’est jamais facile de dominer sur terre battue et de répéter cela toutes les années. Vous entrez dans une nouvelle saison, la précédente elle avait gagné Madrid, Rome et Roland‐Garros. Vous ne pouvez donc pas gagner de points et vous ne pouvez obtenir que des résultats similaires ou pires que l’année dernière. Il y a beaucoup de bonnes joueuses comme Coco Gauff, qui joue très bien sur cette surface, tout comme Sabalenka. Donc ce n’est pas facile. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 15:16