Quelques jours après avoir été licencié par Iga Swiatek, qu’il entraî­nait depuis le mois d’oc­tobre 2024, Wim Fissette est revenu sur cette rupture dans une récente inter­view accordée au New York Times.

Et après avoir fait part d’une certaine décep­tion, l’en­traî­neur belge a briè­ve­ment évoqué la barrière de la langue alors qu’il était le seul membre non‐polonais de l’équipe de la quadruple lauréate de Roland‐Garros. Une petite phrase qui en dit long…

« Certaines équipes parviennent à garder leur sang‐froid dans des condi­tions, disons, diffi­ciles. D’autres ont le senti­ment qu’il faut que quelque chose change. Comme dans tous les sports, c’est toujours l’entraîneur qui doit partir en premier. Au plus haut niveau, cela fait partie du métier. Il faut l’accepter. J’étais conscient des diffi­cultés de ce projet. Il était impos­sible de faire mieux. Mais j’étais tout de même très heureux d’avoir relevé le défi, et satis­fait de ce que nous avons accompli. Iga est une joueuse et une athlète extra­or­di­naire », a déclaré Fisette avant d’aborder de manière furtive ce fameux problème de commu­ni­ca­tion. « Chaque mot que je prononce est nouveau pour elle. Par respect pour Iga, je ne souhaite pas m’étendre sur ce sujet. »