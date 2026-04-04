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Wim Fissette, fraî­che­ment licencié par Swiatek : « Par respect pour Iga, je ne souhaite pas m’étendre sur ce sujet »

Par
Thomas S
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1885
Tennis : Sydney 2025 -

Quelques jours après avoir été licencié par Iga Swiatek, qu’il entraî­nait depuis le mois d’oc­tobre 2024, Wim Fissette est revenu sur cette rupture dans une récente inter­view accordée au New York Times.

Et après avoir fait part d’une certaine décep­tion, l’en­traî­neur belge a briè­ve­ment évoqué la barrière de la langue alors qu’il était le seul membre non‐polonais de l’équipe de la quadruple lauréate de Roland‐Garros. Une petite phrase qui en dit long…

« Certaines équipes parviennent à garder leur sang‐froid dans des condi­tions, disons, diffi­ciles. D’autres ont le senti­ment qu’il faut que quelque chose change. Comme dans tous les sports, c’est toujours l’entraîneur qui doit partir en premier. Au plus haut niveau, cela fait partie du métier. Il faut l’accepter. J’étais conscient des diffi­cultés de ce projet. Il était impos­sible de faire mieux. Mais j’étais tout de même très heureux d’avoir relevé le défi, et satis­fait de ce que nous avons accompli. Iga est une joueuse et une athlète extra­or­di­naire », a déclaré Fisette avant d’aborder de manière furtive ce fameux problème de commu­ni­ca­tion. « Chaque mot que je prononce est nouveau pour elle. Par respect pour Iga, je ne souhaite pas m’étendre sur ce sujet. »

Publié le samedi 4 avril 2026 à 14:32

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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