Wim Fissette a entraîné les plus grandes joueuses du circuit WTA, de Simona Halep, Victoria Azarenka, en passant par Naomi Osaka et Angelique Kerber.

Pourtant, le Belge regrette de ne pas avoir officié pour Maria Sharapova.

Dans un entre­tien accordé à l’Open d’Australie, il a fait l’éloge de la quin­tuple cham­pionne du Grand Chelem.

« Mon rêve était d’en­traîner Maria Sharapova, ou du moins je pense que le plus haut niveau que je puisse atteindre était celui de Maria Sharapova. C’était une joueuse telle­ment inté­res­sante. C’était aussi une très bonne joueuse. Mais oui, je pense que j’au­rais été très enthou­siaste à l’idée de l’en­traîner et d’es­sayer de faire d’elle une meilleure joueuse… Surtout au cours des cinq ou six dernières années de sa carrière. Cela aurait été un projet très inté­res­sant pour moi et je pense que j’au­rais pu être un entraî­neur précieux pour elle. », précise Wim Fissette.