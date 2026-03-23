Quelques jours après sa défaite dès son entrée en lice au deuxième tour du WTA 1000 de Miami, confirmant un début de saison en deçà de ses attentes, Iga Swiatek a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec son entraîneur Wim Fissette, qui l’accompagnait depuis octobre 2024.
Le technicien belge, passé notamment par les boxs de Victoria Azarenka, Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber ou encore Naomi Osaka, a tenu à adresser un message particulièrement chaleureux à la sextuple lauréate en Grand Chelem.
« On ne sait jamais où la vie nous mènera ni qui l’on rencontrera en chemin. En 2018, j’ai rencontré Iga lors du dîner des champions de Wimbledon, après sa victoire chez les juniors. Sept ans plus tard, nous l’avons remporté ensemble. Une belle histoire. Nous avons tous les deux voulu aller plus loin et nous nous sommes battus pour cela, mais nous avons partagé des moments et des leçons importantes. Iga, je te souhaite maintenant bonne chance et beaucoup de succès pour la suite. Je suis sûr que tu y arriveras. Bien sûr, un grand merci aux fans d’Iga, en particulier à la communauté polonaise, pour leur soutien. J’ai rencontré beaucoup d’entre vous en personne et j’apprécie la véritable passion que vous avez pour ce sport. J’espère qu’elle ne fera que grandir dans le pays. Avec ma famille à mes côtés, je repense aux messages chaleureux que j’ai reçus, et j’ai vraiment hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »
Publié le lundi 23 mars 2026 à 16:27