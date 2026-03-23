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Wim Fissette, sur sa sépa­ra­tion avec Swiatek : « J’ai rencontré Iga lors d’un dîner des cham­pions à Wimbledon. Sept ans plus tard, nous avons remporté le tournoi ensemble, c’est une belle histoire »

Par
Baptiste Mulatier
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Quelques jours après sa défaite dès son entrée en lice au deuxième tour du WTA 1000 de Miami, confir­mant un début de saison en deçà de ses attentes, Iga Swiatek a pris la déci­sion de mettre un terme à sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur Wim Fissette, qui l’accompagnait depuis octobre 2024.

Le tech­ni­cien belge, passé notam­ment par les boxs de Victoria Azarenka, Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber ou encore Naomi Osaka, a tenu à adresser un message parti­cu­liè­re­ment chaleu­reux à la sextuple lauréate en Grand Chelem.

« On ne sait jamais où la vie nous mènera ni qui l’on rencon­trera en chemin. En 2018, j’ai rencontré Iga lors du dîner des cham­pions de Wimbledon, après sa victoire chez les juniors. Sept ans plus tard, nous l’avons remporté ensemble. Une belle histoire. Nous avons tous les deux voulu aller plus loin et nous nous sommes battus pour cela, mais nous avons partagé des moments et des leçons impor­tantes. Iga, je te souhaite main­te­nant bonne chance et beau­coup de succès pour la suite. Je suis sûr que tu y arri­veras. Bien sûr, un grand merci aux fans d’Iga, en parti­cu­lier à la commu­nauté polo­naise, pour leur soutien. J’ai rencontré beau­coup d’entre vous en personne et j’apprécie la véri­table passion que vous avez pour ce sport. J’espère qu’elle ne fera que grandir dans le pays. Avec ma famille à mes côtés, je repense aux messages chaleu­reux que j’ai reçus, et j’ai vrai­ment hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »

Publié le lundi 23 mars 2026 à 16:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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