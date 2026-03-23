Quelques jours après sa défaite dès son entrée en lice au deuxième tour du WTA 1000 de Miami, confir­mant un début de saison en deçà de ses attentes, Iga Swiatek a pris la déci­sion de mettre un terme à sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur Wim Fissette, qui l’accompagnait depuis octobre 2024.

Le tech­ni­cien belge, passé notam­ment par les boxs de Victoria Azarenka, Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber ou encore Naomi Osaka, a tenu à adresser un message parti­cu­liè­re­ment chaleu­reux à la sextuple lauréate en Grand Chelem.

« On ne sait jamais où la vie nous mènera ni qui l’on rencon­trera en chemin. En 2018, j’ai rencontré Iga lors du dîner des cham­pions de Wimbledon, après sa victoire chez les juniors. Sept ans plus tard, nous l’avons remporté ensemble. Une belle histoire. Nous avons tous les deux voulu aller plus loin et nous nous sommes battus pour cela, mais nous avons partagé des moments et des leçons impor­tantes. Iga, je te souhaite main­te­nant bonne chance et beau­coup de succès pour la suite. Je suis sûr que tu y arri­veras. Bien sûr, un grand merci aux fans d’Iga, en parti­cu­lier à la commu­nauté polo­naise, pour leur soutien. J’ai rencontré beau­coup d’entre vous en personne et j’apprécie la véri­table passion que vous avez pour ce sport. J’espère qu’elle ne fera que grandir dans le pays. Avec ma famille à mes côtés, je repense aux messages chaleu­reux que j’ai reçus, et j’ai vrai­ment hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »