Ce n’est peut‐être pas le nom le plus ron­flant du monde du ten­nis, mais à 40 ans, c’est déjà l’un de ses plus beaux pal­ma­rès. Avec la vic­toire de sa pro­té­gée Naomi Osaka sur Jennifer Brady ce same­di à l’Open d’Australie, Wim Fissette vient tout sim­ple­ment de rem­por­ter son sixième titre du Grand Chelem en tant que coach. Et ce, avec trois joueuses dif­fé­rentes (Kim Clijsters avec l’US Open 2009 et 2010, et l’Open d’Australie 2011, Kerber avec Wimbledon 2018 et désor­mais Osaka).

Si l’on étend aux finales, le Belge en a déjà vécu 8 sur les 12 der­nières années, dont la pre­mière à seule­ment 29 ans ! Une prouesse pour celui qui a éga­le­ment entraî­né Victoria Azarenka ou encore Simona Halep. Et vu comme cela est par­ti, il ne risque pas de bais­ser de rythme avant un bon moment…