Alors que le retour en simple de Serena Williams a été offi­cia­lisé ce lundi après l’in­vi­ta­tion accordée par Wimbledon à l’Américaine de 44 ans, certaine obser­va­teurs sont en colère au sujet de ce privi­lège accordée par le Grand Chelem londonien.

C’est notam­ment le cas du consul­tant pour l’émis­sion « Sans Filet », sur Winamax TV, qui est aussi le créa­teur de la chaîne Youtube, Service Volée.

😡 « Une wild card en simple pour Serena Williams, c’est quoi le projet ? Wimbledon est en soumis­sion. On est dans un énorme ego trip, on dirait Cristiano Ronaldo avec le Portugal. »



🗣️ @SVolee pic.twitter.com/QL3AqLVsc0 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 22, 2026

« La wild card en double, on peut comprendre. Par contre, la wild card en simple, alors qu’elle n’a pas joué depuis quatre ans, je me dis : ‘mais qu’est‐ce qu’ils ont fait Wimbledon ? C’est quoi le projet ? C’est de valo­riser une cham­pionne qui se fait un petit egotrip avec un voyage à Londres ?’ Il n’y a pas de projet sportif derrière tout cela. En plus tu vas lui donner 100 000 balles entre le simple et le double alors que cela aurait pu profiter à une jeune joueuse et changer sa carrière. En plus on sait très bien qu’elle se fait des piquouses de GLP‑1, une hormone très contestée aux États‐Unis. Elle a perdu 14 kilos avec ça. Et le fait d’ac­cepter cela, je trouve que Wimbledon est en soumis­sion devant Serena Williams. Ça me choc, ça me débecte. Je suis énervé de voir cela parce qu’une wild card en simple ne se donne pas comme cela à une joueuse qui se fait un trip de revenir. »