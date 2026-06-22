Alors que le retour en simple de Serena Williams a été officialisé ce lundi après l’invitation accordée par Wimbledon à l’Américaine de 44 ans, certaine observateurs sont en colère au sujet de ce privilège accordée par le Grand Chelem londonien.
C’est notamment le cas du consultant pour l’émission « Sans Filet », sur Winamax TV, qui est aussi le créateur de la chaîne Youtube, Service Volée.
😡 « Une wild card en simple pour Serena Williams, c’est quoi le projet ? Wimbledon est en soumission. On est dans un énorme ego trip, on dirait Cristiano Ronaldo avec le Portugal. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 22, 2026
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« La wild card en double, on peut comprendre. Par contre, la wild card en simple, alors qu’elle n’a pas joué depuis quatre ans, je me dis : ‘mais qu’est‐ce qu’ils ont fait Wimbledon ? C’est quoi le projet ? C’est de valoriser une championne qui se fait un petit egotrip avec un voyage à Londres ?’ Il n’y a pas de projet sportif derrière tout cela. En plus tu vas lui donner 100 000 balles entre le simple et le double alors que cela aurait pu profiter à une jeune joueuse et changer sa carrière. En plus on sait très bien qu’elle se fait des piquouses de GLP‑1, une hormone très contestée aux États‐Unis. Elle a perdu 14 kilos avec ça. Et le fait d’accepter cela, je trouve que Wimbledon est en soumission devant Serena Williams. Ça me choc, ça me débecte. Je suis énervé de voir cela parce qu’une wild card en simple ne se donne pas comme cela à une joueuse qui se fait un trip de revenir. »
Publié le lundi 22 juin 2026 à 15:40