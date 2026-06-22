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« Wimbledon est en soumis­sion devant Serena Williams, qui se fait des piqûres de GLP‑1, une hormone très contestée aux États‐Unis. Ça me débecte »

Par
Thomas S
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Alors que le retour en simple de Serena Williams a été offi­cia­lisé ce lundi après l’in­vi­ta­tion accordée par Wimbledon à l’Américaine de 44 ans, certaine obser­va­teurs sont en colère au sujet de ce privi­lège accordée par le Grand Chelem londonien. 

C’est notam­ment le cas du consul­tant pour l’émis­sion « Sans Filet », sur Winamax TV, qui est aussi le créa­teur de la chaîne Youtube, Service Volée.

« La wild card en double, on peut comprendre. Par contre, la wild card en simple, alors qu’elle n’a pas joué depuis quatre ans, je me dis : ‘mais qu’est‐ce qu’ils ont fait Wimbledon ? C’est quoi le projet ? C’est de valo­riser une cham­pionne qui se fait un petit egotrip avec un voyage à Londres ?’ Il n’y a pas de projet sportif derrière tout cela. En plus tu vas lui donner 100 000 balles entre le simple et le double alors que cela aurait pu profiter à une jeune joueuse et changer sa carrière. En plus on sait très bien qu’elle se fait des piquouses de GLP‑1, une hormone très contestée aux États‐Unis. Elle a perdu 14 kilos avec ça. Et le fait d’ac­cepter cela, je trouve que Wimbledon est en soumis­sion devant Serena Williams. Ça me choc, ça me débecte. Je suis énervé de voir cela parce qu’une wild card en simple ne se donne pas comme cela à une joueuse qui se fait un trip de revenir. »

Publié le lundi 22 juin 2026 à 15:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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