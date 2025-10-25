Lors d’un podcast, Win a bien voulu comparer le tennis féminin actuel avec celui qu’il avait connu quand il entrainait Azarenka.
« Toutes les joueuses ont désormais un premier service puissant, et un break signifie vraiment un break Il y a dix ans, ce n’était pas toujours le cas, sauf peut‐être quand on jouait contre Serena Williams. Le jeu est devenu très physique. Les championnes frappent plus fort, avec plus d’effets. Même en défense, elles peuvent contre‐attaquer beaucoup plus rapidement. Il y a dix ans, si vous frappiez une balle puissante dans le coin, elle revenait sous forme de slice ou de balle lobée. Aujourd’hui, les joueurs sont si forts et si rapides dans les coins. Ces deux éléments ont complètement changé le jeu »
