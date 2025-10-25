Lors d’un podcast, Win a bien voulu comparer le tennis féminin actuel avec celui qu’il avait connu quand il entrai­nait Azarenka.

« Toutes les joueuses ont désor­mais un premier service puis­sant, et un break signifie vrai­ment un break Il y a dix ans, ce n’était pas toujours le cas, sauf peut‐être quand on jouait contre Serena Williams. Le jeu est devenu très physique. Les cham­pionnes frappent plus fort, avec plus d’ef­fets. Même en défense, elles peuvent contre‐attaquer beau­coup plus rapi­de­ment. Il y a dix ans, si vous frap­piez une balle puis­sante dans le coin, elle reve­nait sous forme de slice ou de balle lobée. Aujourd’hui, les joueurs sont si forts et si rapides dans les coins. Ces deux éléments ont complè­te­ment changé le jeu »