AccueilWTAWin Fissette, coach de Swiatek : "Toutes les joueuses ont désormais un...
WTA

Win Fissette, coach de Swiatek : « Toutes les joueuses ont désor­mais un premier service puis­sant, et un break signifie vrai­ment un break Il y a dix ans, ce n’était pas toujours le cas, sauf peut‐être quand on jouait contre Serena Williams) »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

111
Tennis : Sydney 2025 -

Lors d’un podcast, Win a bien voulu comparer le tennis féminin actuel avec celui qu’il avait connu quand il entrai­nait Azarenka.

« Toutes les joueuses ont désor­mais un premier service puis­sant, et un break signifie vrai­ment un break Il y a dix ans, ce n’était pas toujours le cas, sauf peut‐être quand on jouait contre Serena Williams. Le jeu est devenu très physique. Les cham­pionnes frappent plus fort, avec plus d’ef­fets. Même en défense, elles peuvent contre‐attaquer beau­coup plus rapi­de­ment. Il y a dix ans, si vous frap­piez une balle puis­sante dans le coin, elle reve­nait sous forme de slice ou de balle lobée. Aujourd’hui, les joueurs sont si forts et si rapides dans les coins. Ces deux éléments ont complè­te­ment changé le jeu »

Publié le samedi 25 octobre 2025 à 14:45

Article précédent
Terence Atmane : « J’ai envie de devenir numéro 1 de Pokémon en France ! Quand je fais quelque chose, c’est toujours à fond »
Article suivant
Navratilova épous­tou­flée par Sabalenka sauf pour Roland Garros : « Son plus grand regret est peut‐être Paris où elle aurait pu faci­le­ment gagner ce match contre Coco Gauff »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.