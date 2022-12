L’ancienne joueuse danoise, Caroline Wozniacki s’est exprimée sur Tennis Channel au sujet d’un éven­tuel dernier retour de Serena Williams. Pour Caroline, cela est impossible.

« Si elle joue une exhi­bi­tion, je pense que ce serait déjà une chance, mais je ne la vois pas revenir jouer sur le circuit. Serena aime vrai­ment le jeu et cela a été sa vie depuis tant d’an­nées, mais les choses ont changé. En plus, elle est très occupé donc non , je ne pense pas que l’on pourra la revoir sur un court de tennis sur le circuit professionnel »