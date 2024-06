« Caroline n’est pas le genre de personne qui consi­dère les quali­fi­ca­tions comme un déshon­neur. Mais dans le cas de Roland‐Garros, elle voulait voir si elle était respectée », avait lâché le père et entraî­neur de Caroline Wozniacki, Piotr, après que sa fille n’ait pas reçu de wild‐card pour le tableau prin­cipal à Paris.

Quelques semaines plus tard, la lauréate de l’Open d’Australie 2018 et ex‐numéro 1 mondiale s’est exprimée avec plus de mesure au micro d’Eurosport.

« Je pense que parfois mon père s’emballe un peu. J’ai été très bien traitée sur le circuit. Mais ce que je pense, et ce que pensent beau­coup d’autres femmes sur le circuit, c’est qu’il faudrait faire plus pour les femmes qui reviennent d’un congé de mater­nité. La ques­tion a été examinée parce qu’il y a évidem­ment plus de mamans qui veulent revenir. Ce n’est pas la même chose que de revenir d’une bles­sure. En tant que joueuse qui est revenue après presque quatre ans d’ab­sence, je pense que lorsque vous accou­chez et que votre corps se réta­blit, après avoir fait grandir un être humain à l’in­té­rieur de vous, il y a beau­coup de chan­ge­ments qui se produisent. Je pense qu’en général, les femmes méritent d’avoir plus de temps pour se sentir prêtes, pour se préparer à la compé­ti­tion au plus haut niveau. »