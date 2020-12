Diagnostiquée d’une polyarthrite rhumatoïde, une maladie qui touche les articulations, Caroline Wozniacki a été contrainte d’arrêter sa carrière à 29 ans, en début d’année. Pour « Bild am Sonntag », l’ancienne numéro une mondiale a raconté son calvaire…

« Je ne pouvais pas lever mes bras, mes épaules, mes coudes, mes mains et mes pieds me faisaient mal. J’ai eu du mal à me brosser les cheveux et à sortir du lit. Un jour, je me suis réveillé avec une douleur si intense que mon mari a dû me porter hors du lit. Je ne pouvais tout simplement pas bouger mon corps. J’ai immédiatement cherché un traitement médical, et c’était le début de mon chemin vers le diagnostic », s’est rappelé la Danoise.