Caroline Wozniacki sait mieux que quiconque ce que représente le statut de numéro 1 mondiale. Lauréate de l’Open d’Australie en 2018, la Danoise connaît la pression permanente qui accompagne les attentes, les grands titres et les succès en Grand Chelem.
Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères de Tennis365, l’ancienne numéro 1 mondiale a pris la défense d’Aryna Sabalenka, vivement critiquée ces dernières semaines malgré une saison loin d’être mauvaise.
Si la Biélorusse n’a remporté aucun titre du Grand Chelem cette année, Wozniacki estime que les attentes placées sont trop haute et que ce n’est pas qu’une question mentale.
« Non, je pense que c’est difficile, vous savez. Nous attendons tellement d’elle.On s’attend à ce qu’elle atteigne facilement la finale chaque semaine et qu’elle gagne tout, mais elle reste un être humain, elle aussi. »
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 10:51