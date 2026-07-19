Caroline Wozniacki sait mieux que quiconque ce que repré­sente le statut de numéro 1 mondiale. Lauréate de l’Open d’Australie en 2018, la Danoise connaît la pres­sion perma­nente qui accom­pagne les attentes, les grands titres et les succès en Grand Chelem.

Dans un entre­tien exclusif accordé à nos confrères de Tennis365, l’an­cienne numéro 1 mondiale a pris la défense d’Aryna Sabalenka, vive­ment criti­quée ces dernières semaines malgré une saison loin d’être mauvaise.

Si la Biélorusse n’a remporté aucun titre du Grand Chelem cette année, Wozniacki estime que les attentes placées sont trop haute et que ce n’est pas qu’une ques­tion mentale.

« Non, je pense que c’est diffi­cile, vous savez. Nous atten­dons telle­ment d’elle.On s’at­tend à ce qu’elle atteigne faci­le­ment la finale chaque semaine et qu’elle gagne tout, mais elle reste un être humain, elle aussi. »