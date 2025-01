Décidément, le début de saison 2025 ne se passe pas comme prévu pour Naomi Osaka. Alors qu’elle semble pour­tant avoir retrouvé un niveau de jeu très inté­res­sant, la joueuse japo­naise est malheu­reu­se­ment trahie par son corps.

Contrainte à l’abandon lors de ses deux premiers tour­nois de l’année (en pleine finale à Auckland alors qu’elle venait de remporter le premier set et au troi­sième tour de l’Open d’Australie), la protégée de Patrick Mouratoglou a annoncé ce vendredi son forfait pour le WTA 500 d’Abu Dhabi (du 3 au 8 février).

