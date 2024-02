Lors de son quart de finale à Abu Dhabi, face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, Ons Jabeur s’est montrée en grande diffi­culté, et a même complè­te­ment craqué durant la deuxième manche.

Des images assez tristes, d’au­tant plus qu’il était assez diffi­cile de comprendre à quoi ce craquage était dû.

La Tunisienne s’est expli­quée après son match, afin de clari­fier la situa­tion, qui était donc la cause d’une bles­sure au genou qui ne la quitte pas depuis des mois.

« Malheureusement, mon genou continue de me gêner un peu. J’ai essayé de me battre et de surmonter le match, mais quand on joue contre quel­qu’un qui frappe aussi bien que Beatriz, c’est diffi­cile de riva­liser. J’ai fait de mon mieux et j’ai essayé de rester concen­trée sur mon tennis, mais malheu­reu­se­ment, je n’y suis pas parvenue. Dans certains tour­nois ça se passe bien, dans d’autres ça se passe mal. Normalement, à l’en­traî­ne­ment j’es­saie de me contrôler, mais pendant les matchs c’est un peu plus compliqué. »