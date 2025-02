Tombée à la 76e place mondiale, après une saison 2024 compli­quée, qu’elle avait écourtée en septembre dernier, Caroline Garcia n’a pas mieux commencé l’année 2025.

Battue en trois sets par Naomi Osaka au premier tour de l’Open d’Australie, la Française a subi une défaite plus cinglante et diffi­cile à encaisser ce lundi face à l’Australienne Lulu Sun (45e mondiale) au premier tour du WTA 500 d’Abu Dhabi : 6–1, 6–3, en 1h20 de jeu.

Ce nouveau revers illustre le manque de confiance de Garcia, qui plus est face à une joueuse qui restait sur sept défaites consécutives.

Lulu Sun snaps her seven match losing streak, defea­ting Caroline Garcia 6–1, 6–3 in the First Round 👏#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/ZkUtSt5MkE