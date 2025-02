Connue pour être une joueuse avec beau­coup de carac­tère, Jelena Ostapenko a une nouvelle fois été au coeur de tensions lors d’un match de double sur le WTA 500 d’Abu Dhabi où elle était, avec sa parte­naire, Ellen Perez, opposée à la paire Timea Babos/Nicole Melichar‐Martinez.

Après la rencontre la joueuse hongroise a posté ce message sur son compte Instagram en visant direc­te­ment la Lettone : « Certaines joueuses sont telle­ment fausses et irres­pec­tueuses. Je me fiche de savoir si elles sont bonnes ou si elles frappent bien la balle, elles doivent juste avoir du respect et des manières. »

On one of the chan­geo­vers we got up to switch sides and Niki and Timea were about to go first and Jelena went and I guess it made Timea stop and wait. As we were swit­ching sides Timea said yea you’re welcome. Then from there Jelena was fired up with c’mons. That’s all honestly 🤷‍♀️