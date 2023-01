Bianca Andreescu est très ambi­tieuse pour la saison 2023.

De passage cette nuit en confé­rence de presse après sa belle victoire face à Garbine Muguruza au premier tour du WTA 500 d’Adélaide (0−6, 7–6(3), 6–1), la Canadienne a estimé qu’elle avait tout pour rede­venir une cham­pionne de Grand Chelem, elle qui a glané l’US Open en 2019.

« J’ai le senti­ment que le moment doit venir où je pourrai avoir une saison complète en bonne santé, en étant capable de jouer avec conti­nuité. Je pense avoir le niveau néces­saire pour revenir dans le top 10 et je pense que je dois me fixer des objec­tifs ambi­tieux, comme gagner plusieurs WTA 1000 et rede­venir un cham­pion du Grand Chelem. Je sais que l’en­traî­ne­ment est très diffé­rent de la compé­ti­tion, mais je me vois à un niveau incroyable. Je pense que je dois conti­nuer à travailler sur le côté tactique et si les bles­sures me respectent, je peux faire des choses impor­tantes car je sais de quoi je suis capable. »