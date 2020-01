Battue d’entrée à Brisbane la semaine dernière, Ashleigh Barty retrouve le sourire à Adélaïde et se rassure aussi avant l’Open d’Australie. La numéro 1 mondiale disputera la finale après sa victoire 3-6, 6-1, 7-6(5) aux dépens de Danielle Collins (27e). Face à Dayana Yastremska (tombeuse d’Aryna Sabalenka), l’Australienne disputera sa 13e finale en carrière et visera un huitième titre.

