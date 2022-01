Présente lors du media day du WTA 500 d’Adélaïde sur lequel elle fait figure de favo­rite, Ashleigh Barty s’est exprimée sur la saison à venir et sur ses objec­tifs. Et comme souvent avec le numéro une mondiale, le jeu est au centre de ses attentes.

« Je cherche à déve­lopper mon jeu au maximum, c’est ce que j’es­saie de faire encore et encore, pour être une joueuse de tennis complète. Je veux qu’il n’y ait pas de trous dans mon jeu, c’est ce sur quoi nous travaillons depuis quelques années, comme le reste des filles d’ailleurs. Évidemment, plus vous jouez contre quel­qu’un, plus vous comprenez son jeu, mais c’est aussi l’in­verse. Tout est basé sur ces confron­ta­tions, donc je travaille pour être la joueuse la plus complète possible, pour tirer le meilleur de moi‐même. »