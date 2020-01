Battue d’entrée à Brisbane la semaine dernière, Ashleigh Barty a remis les pendules à l’heure à Adélaïde. La numéro 1 mondiale a remporté le titre en disposant de Dayana Yastremska (24e) sur le score de 6-2, 7-5. L’Australienne s’adjuge son huitième trophée en carrière (en 13 finales), le premier dans son pays. De quoi se rassurer avant l’Open d’Australie.

Aussie Aussie Aussie !

🇦🇺 🇦🇺 🇦🇺@ashbarty wins her first title on home soil, beating Yastremska 6-2, 7-5 at @AdelaideTennis ! pic.twitter.com/YRAQnrcK1z

— WTA (@WTA) January 18, 2020