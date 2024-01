Une semaine après s’être fait peur face à la 544e joueuse mondiale en United Cup, Caroline Garcia a cette fois souf­fert face à jeune Néo‐Zélandaise de 18 ans Taylah Preston, qu’elle bat fina­le­ment en trois sets, 6–4, 1–6, 6–3, au premier tour du tournoi d’Adélaïde.

« J’ai vrai­ment vécu des montagnes russes dans ce match et j’étais très émotive sur le terrain. Elle a joué un très bon match, je ne la connais­sais pas vrai­ment. Nous avons joué contre elle il y a deux ans en double à l’Open d’Australie. C’est une nouvelle joueuse qui arrive et qui joue mani­fes­te­ment un excellent tennis. J’ai dû faire face à beau­coup de choses, je suis très heureuse de la victoire. Il y a eu telle­ment d’émo­tions sur le court, c’est donc très diffi­cile pour moi de revenir dessus, d’être calme et d’ana­lyser le match. Vous essayez de faire de votre mieux et parfois c’est dur, évidem­ment. J’ai tenté d’être un peu plus solide à la fin du match et de vrai­ment ramener chaque balle. Ça a payé », a avoué la Française dans des propos rapportés par L’Equipe.