Vainqueur sans trem­bler de son premier match de la saison face à la Norvégienne Ulrikke Eikeri (6–2, 6–1) sur le WTA 500 d’Adélaïde, Cori Gauff, qui n’a encore que 17 ans, a détaillé en confé­rence de presse ses objec­tifs à court et moyen terme. Conditionnée pour devenir l’une des meilleures joueuses du monde dans les mois ou les années à venir, l’Américaine vise tout simple­ment le Graal.

« Mon objectif prin­cipal est de remporter un Grand Chelem. C’est le but. Mais aussi conti­nuer à être une meilleure personne en dehors des courts et une meilleure joueuse sur le court. Je dirais égale­ment que gérer un peu mieux mes émotions est quelque chose sur lequel je dois travailler, et je travaille dessus. »