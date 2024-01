5e joueuse mondiale et faisant clai­re­ment partie des favo­rites pour remporter un Grand Chelem, Jessica Pegula n’a pour­tant jamais dépassé les quarts de finale dans cette caté­gorie de tournoi.

Et s’il est vrai que cela peut ressem­bler à une anomalie étant donné le clas­se­ment et le talent de l’Américaine, cette dernière souhai­te­rait vive­ment que les jour­na­listes arrêtent de l’in­ter­roger sans cette sur cette statistique.

C’est notam­ment ce qu’elle a déclaré en confé­rence de presse cette nuit après sa victoire face à sa compa­triote Bernarda Pera en huitièmes de finale du tournoi d’Adélaïde.

« Arrêtez de me poser toujours la même ques­tion. Vous savez que mon inten­tion est de gagner en quart de finale. Mon objectif est toujours d’at­teindre la deuxième semaine, en gagnant chaque match sans regarder trop loin. Mais si vous ne passez pas la deuxième semaine, ou si vous perdez au premier ou au troi­sième tour, je ne consi­dère pas cela comme un échec non plus. Bien sûr, vous pouvez être de mauvaise humeur, mais je n’ai jamais consi­déré le fait de ne pas gagner un Grand Chelem comme un échec. Le tennis est le tennis, il faut recom­mencer et aller de l’avant, essayer de s’amé­liorer la semaine suivante. Tous les joueurs veulent gagner un Grand Chelem, c’est dommage de ne pas le faire, mais beau­coup d’entre nous y sont habitués. »