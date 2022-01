Double demi‐finaliste en Grand Chelem en 2021, à Wimbledon et l’US Open, Aryna Sabalenka a été à chaque fois rattrapée par ses émotions notam­ment face à Leylah Fernandez à New‐York alors qu’elle était la plus expérimentée.

Tête de série numéro 2 du WTA 500 d’Adélaïde qui a débuté ce lundi, la Biélorusse estime qu’elle est désor­mais prête pour la prochaine étape.

« Je pense que ces deux matchs perdus en demi‐finale étaient néces­saires pour fran­chir cette petite étape dans le but de réaliser ce rêve de remporter un Grand Chelem. Car j’étais vrai­ment nerveuse. Je pense qu’en ce moment je comprends en quelque sorte que je peux le faire. Je pense que je ne serai plus jamais nerveuse en demi‐finale d’un Grand Chelem », a lâché une numéro 2 mondiale ambi­tieuse et déterminée.