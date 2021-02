À 19 ans, Iga Swiatek a déjà un pal­ma­rès bien four­ni. Avec déjà un titre du Grand Chelem, la Polonaise devrait rapi­de­ment faire sa place dans le top 10. Éliminée en hui­tième de finale de l’Open d’Australie par Simona Halep, la jeune joueuse est repar­tie sur des bases solides en se qua­li­fiant cette nuit pour la finale du tour­noi d’Adélaïde. Avec l’en­chaî­ne­ment des matchs, la 18e joueuse mon­diale engrange beau­coup de confiance.

« La véri­té est qu’au­jourd’­hui j’ai sen­ti que j’a­vais le contrôle du match dès le début du pre­mier set. En ce moment, je me concentre sur tout, comme si chaque seconde de ma pré­sence sur le court avait un but. La clé de tout est de main­te­nir ses rou­tines, le plus impor­tant est d’a­voir tou­jours la même atti­tude posi­tive, je sais qu’en ce moment je fais un excellent tra­vail, donc main­te­nir cet état d’es­prit garan­ti­ra que la même chose se passe dans les autres matchs. »

Un dis­cours qui res­semble étran­ge­ment à celui d’un cer­tain Rafael Nadal…