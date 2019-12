Mauvaise nouvelle pour Bianca Andreescu. La lauréate de l’US Open ne participera pas au tournoi d’Auckland (6 au 12 janvier) où elle devait effectuer sa rentrée en 2020. La Canadienne, finaliste sortante en Nouvelle-Zélande, souffre toujours du genou, une blessure contractée lors du Masters de Shenzhen. Il faudra suivre l’évolution de sa douleur car cela pourrait remettre en cause sa participation à l’Open d’Australie (20 janvier au 2 février).

NEWS | Bianca Andreescu has had to withdraw from the 2020 ASB Classic due to her ongoing knee issues. We are disappointed not to welcome Bianca back and wish her all the best for a speedy recovery. pic.twitter.com/7HVefuGLBe

— ASB Classic (@ASB_Classic) December 24, 2019